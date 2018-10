Mario Reyes presenta su libro “Si Buda fuera taxista”: “El taxista tiene capacidad de empatía y compasión”

Mario Reyes se dedica actualmente a escribir sobre una mejor manera de pasar por esta vida. En este, su tercer libro, lo hace de manera concreta: son 24 situaciones cotidianas contadas de una manera ágil y dinámica y con la posterior sugerencia para tomar un camino mejor. Un trayecto que vale la pena recorrer.





En este libro hay como una actualización del pensamiento de Buda, es decir que gran parte de su filosofía se acompaña con ejemplos concretos...





Hay personas que tienen la suerte ir a encontrarse con diferentes tipos de personaje y que puede dialogar o no. Una de ellas el taxista. El taxista tiene capacidad de escucha tiene capacidad de empatía y compasión. En este caso es Buda que se reencarnó justamente para dejarnos varias enseñanzas.

Buda dice que sufrimos por el apego. Y en el taxi se suben 24 personajes, cada uno de ellos con una problemática distinta.



Son 24 situaciones que incluyen desde los problemas laborales hasta el abuso del Whatsapp...



Insisto en el tema del apego. Acá en cada uno de los casos, Buda puede ayudar diciendo "estás sufriendo por estás apegado".



Casi todos los apegos que tenemos nos llevan al sufrimiento. Por eso hablo más de una filosofía vida, es decir si tú logras estar más presente en las cosas que haces, empiezas a observar la vida desde otra mirada. Además abres camino a la empatía, porque al estar presente puedes comprender al otro, ver lo que le está pasando y ponerte en su lugar.



Incluyen a los que están demasiado atentos a las redes sociales, a la dependencia con la tecnología, al tema del trabajo, etc.



La filosofía y el budismo existen hace mucho tiempo, lo que hice ahora fue llevarlas a situaciones cotidianas: estamos mucho tiempo hablando por WhastApp, contestando mensajes, viendo quién nos pone algo en las redes sociales, estamos muy apegados a esas cosas. Tenemos que ver que la gente no nos rechace y nos acepte y si hay rechazo me enojo y me quejo. Esa es parte de la vida que estamos haciendo.



Este libro lo hice con el fin de poder ayudar, de mostrar que el cambio es posible y depende de ti. Simplemente cambiando un poco la visión, ampliando la visión de la vida. Hay que elegir la vida que llevar, entender que venimos a la vida para algo.



En esto de llevar a situaciones concretas, está el tema de los vínculos con los hijos e incluso de las rabietas de las que ya hemos conversado contigo.



Si mi hija de repente en un momento no quiere hablarme yo la aceptó como su momento.



A un niño se le puede decir cuando está haciendo una tontería "eres tonto" pero también se le puede decir "en este momento te estás comportando como tonto". Son formas de la vida, por eso que cuando hablo de budismo y filosofía de vida tiene que ir acompañado de "en este momento", para que nadie se sienta ofendido. Porque "en este momento" de la circunstancia en el contexto mi sentimiento mi cuerpo me dice que "no" pero para no ofender al otro, que se sienta rechazado lo mejor es decir "en este momento."



Trabajamos mucho en busca de pagar lo que tenemos y eso también hace ruido. Cuando llegamos a casa todo eso se refleja. A mí la vida me regala cada día que me levanto 24 fichas que son 24 horas, la clave es cómo las vamos a vivir.





Estás trabajando constantemente para tener más cosas, y el valor de la vida pasa a estar en el trabajo. No en mi familia, es mi trabajo donde dejo la mayor parte de mi tiempo. Es fundamental empezar a dosificar. Por ejemplo, podemos intentar apagar el teléfono cuando llegamos a casa. Así estoy con mi familia, estoy presente y le doy la mayor calidad de lo que tengo, la mayor calidad de mi tiempo.



¿Cómo se seleccionaron estos 24 casos?



Es lo que percibí que está sufriendo más la gente. Cosas que llegaron, las preocupaciones que me trasmiten los que piden ayuda. Por ejemplo, uno de los primeros capítulos es el caso de una amiga que sufría porque su mamá no le decía que la quería. Y entonces le dije que su mamá no puede darle lo que no tiene. Mucha gente quiere expresar las emociones, los sentimientos pero no sabe hacerlo pero busca decirlo a su manera, por ejemplo con un plato de comida.



Ahora vas a trabajar en el "tengo que"...



Sí. Es mi próximo libro. Una mujer que se enferma de cáncer y mira para atrás y se ve corriendo con el tengo que: "tengo que levantarme a hacer el desayuno, tengo que llevar a mis hijos a la escuela, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer las compras". Y con todo eso no se ocupa de sí misma.



Pero si yo ocupo todo el espacio que tengo en los demás no dejo espacio para hacer nada. Si yo cocino, yo voy a comprar las cosas, yo voy a guardar la ropa... Hay que empezar a aprender a pedir ayuda. Poder decir "estoy agotada, necesito ayuda, necesito tiempo para mí".

Me escriben muchas mujeres contando sus preocupaciones diarias y eso va a estar en mi nuevo libro. Yo escucho a todos, si se quieren comunicar lo pueden hacer a mi teléfono 0034 691 501 1870 o pueden escribir al 0034 código en España 691 500 1187. Atiendo a todo el mundo gratis o sea las personas me puede llamar porque esa es mi razón, ese es un sentido a mi vida.