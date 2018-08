Eruca Sativa celebra sus 10 años en Montevideo: “No sabemos si pasó un montón de tiempo o pasaron dos meses”

El power trío argentino Eruca Sativa se presenta este fin de semana en Montevideo, celebrando sus 10 años de carrera.

En 2017, la banda se consagró como una de las más importantes del rock del otro lado del Plata, llenó el Luna Park, giró por América Latina y España, ganó varios premios Gardel y estuvo nominada a los Grammy. Este año apareció Vivo [Sony], un EP que muestra el sonido contundente que Eruca Sativa despliega sobre los escenarios.

En charla con Canal M, Brenda Martín, bajista, y Gabriel Pedernera, baterista, hablan del proceso creativo y de la canción como norte, el contenido de las letras, el presente del rock y la igualdad de género en la música.

Además, reflexionan sobre la década de vida de la banda, y la forma de mantenerse juntos.

Brenda Martín dice: "A lo largo del tiempo nuestra relación se fue profundizando, y nos encuentra muy bien parados a los 10 años [...] Tiene que ver mucho con que la música sea nuestro norte, que la búsqueda de la canción sea lo que más nos interesa. Eso mantiene muy joven y muy vivo el espíritu de la banda".

Y Gabriel Pedernera agrega: "Nos pasa todo el tiempo que estamos en esta dualidad. No sabemos si pasó un montón de tiempo o pasaron dos meses. Hay muchas situaciones que hemos vivido que son fuertes. Muy felices también. Nos hemos cruzado con un montón de gente que, de alguna manera, hizo posible, directa o indirectamente, que nosotros sigamos estando acá, sigamos queriendo hacer música, seguir en este camino".

"En todos los órdenes de la vida estaría bueno buscar la identidad. Tratar de salirse de los moldes, o intentar no imitar a alguien, sino ser uno mismo. Ese es el gran desafío en el paso por acá. No quedarnos en esas rejas que nos ponen, entre esas cuatro paredes de condicionamientos, de lo que tenemos o no tenemos que hacer. Romper esas estructuras hace que los demás puedan verlo más fácilmente. Creo que eso es lo que pasó con la música que hacemos", dice Brenda Martín como explicación a la búsqueda artística de Eruca Sativa.