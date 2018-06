Radagast: “No hablo de cosas que están pasando porque quiero que mi show sea universal”

Agustín Aristarán es Radagast, un polifacético artista que disfruta su trabajo y lo transmite en todo momento. "A veces me pongo a pensar y no me puedo quejar de nada porque tengo el mejor trabajo del mundo", confesó en su paso por Canal M antes de presentar su show en Montevideo.

Mago, músico, comediante... Radagast despliega en su espectáculo todo lo que sabe para hacer un show dinámico, profesional, divertido e imperdible.

Con todo esto viene por primera vez a Uruguay, al Teatro Metro el sábado 15 y domingo 16 de junio.

¿Cómo creó su famoso sonido?¿Qué es el Stand Up?¿Qué valor tiene la familia en un mundo de risas y magia? Enterate de todo esto y más en la nota.