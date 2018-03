Gustavo Álvarez: “Si usted no es violento no va a salir vivo de una cárcel”

El sicólogo forense Gustavo Álvarez, que trabajó más de 20 años en cárceles, señaló que a la delincuencia se la beatifica o se la demoniza, pero que es necesario trascender esa polarización.

Además, aseguró que para sobrevivir dentro del sistema carcelario es necesario aprender los códigos de violencia de la delincuencia.

Álvarez también se refirió una subcultura de la delincuencia en nuestro país, lo que hace que "en algunos lugares esté mal visto, llegar a los 14 o 15 años sin tener una rapiña".

“El narcotráfico trae nuevos modelos de relacionamiento y de valores, el valor del téngalo ya y téngalo rápido, el no esfuerzo el cálculo que hacen muchos muchachos de plantearse tengo que estudiar seis años de Primaria, seis años de Secundaria y esperar un tiempo para poder empezar a vivir dignamente, en el mejor de los casos de lo que estudié y me gusta. Es una inversión muy fuerte, del otro lado obtiene lo mismos recursos en dos o tres años. Eso se escamotea en la discusión”, agregó.

Álvarez dijo que el caso Lola Chomnalez es el “paradigma de cómo no se debe investigar”. “Se cometieron errores tremendamente graves, no había un conducto para comunicarse con la prensa y había dos o tres equipos invetigativos actuando en forma alternado o superpuesta, y eso son errores que no se deben cometer”, señaló.