El caso de Pierre Martínez en Ausentes: nació en Francia, desapareció en Uruguay

Nació en Suecia. Vivió en Venezuela, Francia y Uruguay, lugar donde desapareció con 42 años, el 7 de febrero de 2016. Pierre Martínez llegó a Uruguay para trabajar en una empresa, a través de un contacto logrado por su padre, Agustín.

El 7 de febrero su padre lo llamó y no respondió. Cuando Agustin volvió a su casa, descubrió que tenía una llamada perdida de su hijo, pero no pudo volver a ubicarlo. No volvió a aparecer. El padre llamó a su ex esposa, su sobrino, sus hermanos, pero nadie sabía nada de él. Ni en Uruguay ni en Francia.

La investigación que llevan adelante las autoridades estudia si la desaparición tiene algo que ver con su adicción a la cocaína. De hecho, su familia entiende que este detalle puede resultar clave, dijo Agustín a Canal M. Si bien el caso no está cerrado, no hay pistas firmes que permitan ubicar a Martínez.

Su padre dijo que está en contacto con la secretaría de la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron. "Ella se ha ocupado, le ha prestado atención a ciertos casos, que ha filtrado hacia su esposo", dijo.

El vidente Marcelo Acquistapace, que trabajó en el caso, descarta el "suicidio", pero asegura el hombre falleció "próximo a la costa", en el este del país.