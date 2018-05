Con Sebastián Teysera y Rafael Di Bello, de La Vela Puerca, a propósito de "Destilar", su nuevo disco

Destilar, nuevo disco de La Vela Puerca, se concibió a dos puntas, entre Uruguay y Argentina, y exhibe las credenciales del grupo con valor agregado. El sonido clásico de la banda da un paso más hacia una impronta cancionera, donde, pese a que los punks rocks y los ska que le dieron identidad están presentes, se diluyen con versatilidad en función del sello de La Vela.

En esta entrevista con Canal M, Sebastián Teysera y Rafael Di Bello cuentan cómo fue el proceso creativo que devino en Destilar, y cuáles fueron las condiciones que llevaron a que el álbum sonara fresco y filoso.

Teysera explica que, en esta ocasión, asumió el reto de cantar en primera persona, y a la vez "seguir hablando de lo mismo": "Las cosas que me inquietaban a los 22 años me siguen inquietando ahora", dice.

Sobre el concepto global del disco y la temática de las canciones, Teysera señala: "A mí me gusta la batalla de la hoja en blanco, que empezás a tirar cosas, y en los primeros días no sale absolutamente nada, pero después las cosas se van acomodando, vas sintiendo inquietudes de qué escribir. Líricamente este disco me recuerda a los primeros, en que no había un hilo conductor, un concepto fuerte, como podía haber en Piel y hueso, las dos caras de la misma moneda, o Érase, que tiene un concepto fuerte también, y este no. Es como los primeros discos, De bichos y flores, A contraluz, o Deskarado, donde cada canción es su propio universo. Sí le veo [que es] conceptual en las letras. Me encontré con un montón de incertidumbres, de cuestionamientos que tenía ganas de decir. Sin ser el dueño de la verdad, sin embanderarme con nada. Pero todo giró en torno a esta historia de la vida moderna, que está en varias canciones. Esa historia de la inmediatez, de no disfrutar el camino a, sino llegar ya a la meta, esa cosa de aprobación constante que me huele a inseguridad total... La parte que no está tan buena de la vida moderna".

En cuanto al tratamiento sonoro de Destilar, que suena directo y austero, Di Bello cuenta: "Teníamos un tema que era el apremio del tiempo; teníamos que ser lo más efectivos posible. En las guitarras lo que se buscó fue cumplir con lo que pedía la canción, o la melodía. Y la otra cosa fue tratar de que cada instrumento tuviera su lugar. No atiborrar la canción con muchos arreglos al mismo tiempo, sino que entraran y salieran componentes. Ahí lográs destacar cada instrumento por separado ... [...] No es que haya más guitarras, sino que hay menos caños", opina.